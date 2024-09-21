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İstanbul'da metrobüs kazası: 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 10:25 Güncelleme: 21.09.2024 10:26
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İstanbul’da metrobüs kazası: 2 yaralı

Avcılar'da bir metrobüs önündeki diğer metrobüse çarptı. Yaşanan kaza sonucunda iki kişi yaralanırken hastaneye kaldırılan vatandaşların durumunun iyi olduğu belirtildi.

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