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Kırıkkale'de sağanak su baskınlarına neden oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 23:56
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Kırıkkale’de sağanak su baskınlarına neden oldu

Kırıkkale'de merkeze bağlı Ahılı köyünde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Sel nedeniyle bazı köprü ve bahçe duvarları yıkılırken, ekipler bozulan ve çamurla kaplanan yolların açılması ve temizlenmesi için çalışma başlattı.

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