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Gaziantep'te TIR yandı! Sürücüsü yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 23:51 Güncelleme: 21.09.2024 23:51
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Gaziantep’te TIR yandı! Sürücüsü yaralandı

Gaziantep'te Y.I. yönetimindeki TIR gişe bariyerlerine çarptıktan sonra yanmaya başladı. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, TIR'ı söndürdü. Medyana gelen olayda Y.I. yaralandı. Yaralı adam, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

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