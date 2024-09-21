22 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Firari FETÖ hükümlüsü Afyonkarahisar'da yakalandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 23:59 Güncelleme: 22.09.2024 00:03
ABONE OL
Firari FETÖ hükümlüsü Afyonkarahisar’da yakalandı

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 2017 yılında Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında işlem yapılan ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi kent merkezinde yakaladı. Yakalanan şahıs tutuklanarak, cezaevine gönderildi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör