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İstanbul sağanak yağışa teslim! Uyarı geldi: Akşam saatlerine dikkat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 06:50
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İstanbul sağanak yağışa teslim! Uyarı geldi: Akşam saatlerine dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günlerdir İstanbul için uyarıların ardından şehir genelinde gece boyu sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerine kadar süren yağışla birlikte şimşekler geceyi aydınlattı. Yağışların akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. İşte detaylar...

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