21 Eylül 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! 1'i yaya 4 kişi yaralandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 04:52 Güncelleme: 21.09.2024 05:25
ABONE OL
Ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı! 1’i yaya 4 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ehliyetsiz sürücü K.A.'nın (17), yönetiminde olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak kaza yaptı. Meydana gelen olayda araç hurdaya dönerken, 1'i yaya 4 kişi yaralandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör