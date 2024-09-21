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Orhan Pamuk'tan komşularına yoğun baskı: Çok sayıda kişi mağdur edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 07:59
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Orhan Pamuk’tan komşularına yoğun baskı: Çok sayıda kişi mağdur edildi

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk 7 dairesinin bulunduğu apartmanın sakinlerine büyük bir mağduriyet yaşattı. Pamuk, mahkeme kararını beklemeden belediyeden tahliye kararı çıkarttı. Apartman sakinleri yıkımı sakıncalı olan binanın elektrik, su ve doğal gazının kesilerek tahliye edilmesinin ertelenmesini talep ediyor. Binada yaşayan Çetin Taray isimli vatandaş konuya ilişkin "Orhan Pamuk Bey kendi adına müze yaptırmak için insanların özel durumu, yaşını düşünmeden hareket ediyor." dedi.

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