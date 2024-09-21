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Adana sele teslim! Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi! Cadde ve sokaklar göle döndü

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 21.09.2024 17:52 Güncelleme: 21.09.2024 18:03
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Adana sele teslim! Sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi! Cadde ve sokaklar göle döndü

Adana'da etkili olan sağanak, sele neden oldu. Ana arterlerde su taşkınları yaşanınca cadde ve sokaklar göle döndü. Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı. İşte detaylar...

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