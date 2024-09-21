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Ankara'da feci kaza! Otomobil ışıkta bekleyen aracın üzerine çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 21.09.2024 17:42
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Ankara’da feci kaza! Otomobil ışıkta bekleyen aracın üzerine çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde kontrolden çıkarak trafik lambasına çarpıp savrulan otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir otomobilin üzerine çıktı, 1 kişi hafif yaralandı.

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