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Büyükçekmece’de polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 17:58
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Büyükçekmece’de polisten kaçan araç kaza yaptı: 2 gözaltı

Büyükçekmece’de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan araç, yol kenarında bulunan ağaçlara çarptı. Kaza sonrasında araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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