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Mersin'de vahşet! Baba, oğul ve gelin korkunç şekilde öldürüldü

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 17:43 Güncelleme: 20.09.2024 17:44
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Mersin’de vahşet! Baba, oğul ve gelin korkunç şekilde öldürüldü

Mersin’in Mut ilçesinde yaşanan korkunç olayda bir şahıs geçtiği yolun kenarındaki kişilerle tartıştı. Av tüfeği ile dönen saldırgan tartıştığı baba, oğul ve geline ateş ederek öldürdü. Saldırgan olay sonrası jandarma ekiplerine teslim oldu.

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