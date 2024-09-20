20 Eylül 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Kahramanmaraş toprak döküm sahasında göçük!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 18:01
ABONE OL
Kahramanmaraş toprak döküm sahasında göçük!

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki toprak döküm sahasında panik anlar yaşandı. Göçük meydana gelen bölgede bazı iş makineleri toprak altında kalırken olayda can kaybı olmadığı öğrenildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör