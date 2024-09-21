Mersin'de yol kavgası: Baba, oğul ve gelin öldürüldü

Mut ilçesinde bir şahıs geçtiği yolun kenarındaki kişilerle tartıştı. Av tüfeği ile dönen saldırgan tartıştığı baba, oğul ve geline ateş ederek öldürdü. Saldırgan olay sonrası jandarmaya teslim oldu.

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