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Mersin'de yol kavgası: Baba, oğul ve gelin öldürüldü

Mersin'de yol kavgası: Baba, oğul ve gelin öldürüldü

Ahmet Çakar
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 21.09.2024 09:56
Mut ilçesinde bir şahıs geçtiği yolun kenarındaki kişilerle tartıştı. Av tüfeği ile dönen saldırgan tartıştığı baba, oğul ve geline ateş ederek öldürdü. Saldırgan olay sonrası jandarmaya teslim oldu.
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