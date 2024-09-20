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Diyarbakır'da öğretmen başından vurulmuş halde bulundu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 17:18 Güncelleme: 20.09.2024 17:18
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Diyarbakır’da öğretmen başından vurulmuş halde bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki Hakan Bahçeci Anadolu Lisesi'nde Felsefe öğretmeni olarak görev yapan Özgür Ekinci silahla başından vurulmuş halde bulundu.

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