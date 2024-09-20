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Makarna fabrikasındaki patlamada yeni gelişme! Fabrika müdürü tutuklandı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 02:49 Güncelleme: 20.09.2024 03:43
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Makarna fabrikasındaki patlamada yeni gelişme! Fabrika müdürü tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı markana fabrikasındaki patlamaya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Patlama sonrasında 6 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan fabrika müdürü V.U. tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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