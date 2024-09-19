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Sakarya'daki makarna fabrikasındaki patlamada 6 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 10:50 Güncelleme: 19.09.2024 10:55
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Sakarya’daki makarna fabrikasındaki patlamada 6 gözaltı

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasında yaşanan patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında fabrika sahipleri de bulunuyor. İşte detaylar...

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