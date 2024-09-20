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Çorum'da silahlı kavga! 2 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 02:01
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Çorum’da silahlı kavga! 2 yaralı

Çorum'da bir otelin restoranında İnönü Caddesi'nde bir otelin restoranında Mehmet Ç.Y. (29), Ümit K. (24) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp yerini kavgaya bırakınca Mehmet Ç.Y. silahla vuruldu ve Ümit K.'de darbedilmesi sonucu yaralandı.

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