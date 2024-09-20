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Kırmızı ışık ihlali yaptı | Kazaya neden oldu! 3 yaralı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 03:34
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Kırmızı ışık ihlali yaptı | Kazaya neden oldu! 3 yaralı

İstanbul'un Kartal ilçesinde sürücüsü belirlenemeyen bir otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak 2 araca çarptı. Meydana gelen olayda 3 kişi yaralandı. Kazaya sebep olan sürücü olay yerinden kaçtı.

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