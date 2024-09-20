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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 19:12
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Kırıkkale’de uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Kırıkkale'de şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu madde çıkması üzerine gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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