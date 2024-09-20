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Van'da mevsimin ilk karı düştü! Erek Dağı'na beyaz örtü

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 19:57
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Van’da mevsimin ilk karı düştü! Erek Dağı’na beyaz örtü

Sıcaklıklar yavaş yavaş geride kalırken soğuklar etkili olmaya başladı. Yüksek kesimlerde ise soğuğun yanı sıra kar yağışı etkili oldu. Van'da sağanak yağış sonrası Erek Dağı'nın zirvesine kar yağdı.

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