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Şanlıurfa'da düğün yolunda dehşet veren kaza: 1 ölü 6 yaralı

Giriş: 20.09.2024 18:17
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Şanlıurfa’da düğün yolunda dehşet veren kaza: 1 ölü 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, yolcu minibüsü ile düğüne giden hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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