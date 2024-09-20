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Bahar Candan serbest mi bırakıldı, cezaevinden çıktı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 20:38 Güncelleme: 20.09.2024 20:39
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Bahar Candan serbest mi bırakıldı, cezaevinden çıktı mı?

Dolandırıcılık ve suç örgütüne üye olma suçlamasıyla 2023 Kasım ayında tutuklanan Bahar Candan, 20 Eylül 2024 itibarıyla serbest bırakıldı. Aynı davada yargılanan 6 sanığın da tahliye edildiği öğrenildi. Candan’ın tahliyesiyle ilgili son gelişmeler, kamuoyunda büyük yankı uyandırırken, dava süreci ve detaylarına dair merak edilenler gündemdeki yerini koruyor.

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