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Bodrum'da isale hattı patladı mağaza kullanılamaz hale geldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 21:09
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Bodrum’da isale hattı patladı mağaza kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan isale hattı sonrası bir market sular altında kaldı. Büyük zarar gören markette mahsur kalan 2 çalışan vatandaşlarca kurtarılırken belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ürünlerin yerlere saçıldığı markette büyük çapta hasar meydana geldi.

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