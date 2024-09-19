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Narin'in ölüm sebebi belli oldu! Adli Tıp Raporu: Boğularak...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 12:03 Güncelleme: 19.09.2024 23:21
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Narin’in ölüm sebebi belli oldu! Adli Tıp Raporu: Boğularak...

Adli Tıp Kurumu, Narin Güran'ın "ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı" olarak öldüğünü belirledi. Ahaber.com.tr Narin'in cansız bedeni üzerinden yapılan incelemede Histopatoloji raporuna ulaşmıştı.

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