19 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Beyoğlu'nda ahşap bina yangını

Beyoğlu'nda ahşap bina yangını

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.09.2024 09:43
Güncelleme:19.09.2024 09:44
İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Kılıçali Paşa Sanatkarlar Caddesi'ndeki bir ahşap binada yangın çıktı. Alevler sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, binanın birinci katı yangın nedeniyle yola doğru devrildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Beyoğlu’nda ahşap bina yangını
Beyoğlu'nda ahşap bina yangını
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyesinde
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 63 seviyesinde
Ayşenur’un otopsi raporu tamamlandı
Ayşenur'un otopsi raporu tamamlandı
Salim Güran’ın oğlunun ifadesi ortaya çıktı
Salim Güran’ın oğlunun ifadesi ortaya çıktı
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu!
Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu!
Van Gölü’nden görülen süper ay hayran bıraktı!
Van Gölü’nden görülen süper ay hayran bıraktı!
Gelin alma sırasında meşale duvağına düştü…
Gelin alma sırasında meşale duvağına düştü…
Araç bariyerlere saplandı sürücü camdan fırladı!
Araç bariyerlere saplandı sürücü camdan fırladı!
Ortaokul öğrencisi bıçakla arkadaşlarına tehdit etti!
Ortaokul öğrencisi bıçakla arkadaşlarına tehdit etti!
Motokuryeye önce hareket sonra darp!
Motokuryeye önce hareket sonra darp!
Tatlıses’in kızı, hostese saldırdı! Üniformana güvenme!
Tatlıses'in kızı, hostese saldırdı! "Üniformana güvenme!"
Önce sigorta sonra ambulans!
Önce sigorta sonra ambulans!
Daha Fazla Video Göster