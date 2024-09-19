19 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Konya'da kaza: Üç tekerlekli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 10:31
ABONE OL
Konya’da kaza: Üç tekerlekli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde karıştığı kaza sonucu devrilen üç tekerli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Vatandaşın isminin Abdullah Öz olduğu açıklanırken Öz'e çarpan hafif ticari aracın sürücüsü polis tarafından gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör