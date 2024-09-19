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10 yıl dağda yaşadı okey oynarken yakalandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 10:40 Güncelleme: 19.09.2024 10:55
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10 yıl dağda yaşadı okey oynarken yakalandı

Bursa'da hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs okey oynarken yakalandı. Şahsın yakalanmamak için 10 yıldan fazla süredir dağlarda çobanlık yaptığı öğrenildi.

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