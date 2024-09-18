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THY uçağında olay çıkarmıştı! O yolcu tutuklandı

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 01:07
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THY uçağında olay çıkarmıştı! O yolcu tutuklandı

THY'nin İstanbul-Londra seferini yapacak uçağında olay çıkaran ve kara listeye alınan B.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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