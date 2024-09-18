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Gümüşhane'de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 18.09.2024 01:03 Güncelleme: 18.09.2024 01:03
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Gümüşhane’de feci kaza! Kamyonet uçuruma yuvarlandı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü Osman Kaptanoğlu (83) hayatını kaybetti, eşi Kadun Kaptanoğlu (82) yaralandı.

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