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Londra uçağında önce kabin ekibine sonra polislere hakaret etti! THY'den açıklama: Kara listeye alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 22:44 Güncelleme: 15.09.2024 22:56
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Londra uçağında önce kabin ekibine sonra polislere hakaret etti! THY’den açıklama: Kara listeye alındı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Londra seferi öncesi bir yolcu 'yerini beğenmediği' gerekçesiyle uçağı birbirine kattı. Kabin ekibi ve polislere küfürler eden şahıs ters kelepçeyle uçaktan indirildi. THY “Uçağımıza maddi zarar veren B.G isimli yolcu hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, kural dışı yolcu listesine (kara liste) eklenmiştir" duyurusunu yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül de dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Londra seferi öncesi kabin ekibine hakaret eden yolcuya idari para cezası uygulandı.

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