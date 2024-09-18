18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Karabük'te feci kaza! Yolun karşısına geçen çocuğa otomobil çarptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 18.09.2024 01:21 Güncelleme: 18.09.2024 01:21
ABONE OL
Karabük’te feci kaza! Yolun karşısına geçen çocuğa otomobil çarptı

Feci kaza Karabük'te yaşandı. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olaydan sonra kaza yerinde delil topladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör