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Kırkkale'de terör örgütü DEAŞ için düğmeye basıldı! 1 gözaltı

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 20:22 Güncelleme: 18.09.2024 20:23
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Kırkkale’de terör örgütü DEAŞ için düğmeye basıldı! 1 gözaltı

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde devam ediyor. Kırıkkale'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu bir şahıs gözaltına alınırken şahıs sınır dışı edilmek üzere Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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