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Balıkesir'de terör propagandası yapma suçundan aranan şahıs yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 18.09.2024 20:27 Güncelleme: 18.09.2024 20:28
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Balıkesir’de terör propagandası yapma suçundan aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan arama kaydı bulunan şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

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