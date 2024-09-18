18 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Samsun'da ekipler düğmeye bastı! 15 bin sentetik ecza ele geçirildi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 19:57
ABONE OL
Samsun’da ekipler düğmeye bastı! 15 bin sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 15 bin 148 adet sentetik ecza ele geçirildi

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör