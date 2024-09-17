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Kayseri'de fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 08:32 Güncelleme: 17.09.2024 08:48
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Kayseri’de fabrika yangını! Çok sayıda ekip sevk edildi

Kayseri'de bir keçe fabrikasında çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

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