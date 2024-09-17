17 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Sakız Adası'nda Şahinler operasyonu: Suç örgütü üyesi yakalandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 08:53
ABONE OL
Sakız Adası’nda Şahinler operasyonu: Suç örgütü üyesi yakalandı

Liderliğini Sedat Şahin'in yaptığı ve 'Şahinler' olarak bilinen organize suç örgütünün üyesi olduğu belirtilen E.K. Sakız Adası'nda düzenlenen operasyonla yakalandı. Şahsın adaya ne için gittiği ve kimlerle bağlantı kurduğu Yunan polisi tarafından araştırılıyor. İşte detaylar...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör