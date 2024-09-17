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Park halindeki otomobil yandı! Kullanılamaz hale geldi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 03:37 Güncelleme: 17.09.2024 03:38
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Park halindeki otomobil yandı! Kullanılamaz hale geldi

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde park halindeki bir otomobilde, sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarla olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen otomobili söndürdü. Otomobilin kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

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