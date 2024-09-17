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İstanbul'a sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Bugün başlıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 09:44 Güncelleme: 17.09.2024 09:48
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İstanbul’a sağanak yağış uyarısı! Meteoroloji duyurdu: Bugün başlıyor

Kış mevsimi yavaş yavaş havaların soğumasıyla birlikte etkisini göstermeye başlarken başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin haritaları güncellenirken İstanbul'da bugünden itibaren sağanak yağışın etkili olacağı kaydedildi. İşte detaylar...

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