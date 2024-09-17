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Trabzon'da ineklerini 4 katlı apartmanda bakıyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 17.09.2024 09:55 Güncelleme: 17.09.2024 09:55
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Trabzon’da ineklerini 4 katlı apartmanda bakıyor

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde yaşayan Gökhan Karadeniz, dik ve engebeli arazide inşa ettiği 4 katlı bina ile çiftlik kurdu. Binanın 3 katını ineklerine tahsis eden Karadeniz, en üst katını ise kendine ayırdı. En yakın komşuları inek olan Karadeniz, başarısıyla yörede bitme noktasına gelen hayvancılığı da yeniden canlandırdı.

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