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Artvin'de taşkın ve heyelan! 32 köy yolu kapandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi DHA
Giriş: 17.09.2024 00:09
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Artvin’de taşkın ve heyelan! 32 köy yolu kapandı

Artvin'de etkili olan sağanak yağışın ardından Arhavi, Borçka ve Hopa ilçelerinde oluşan sel suları taşkın ve heyelanlara neden oldu. 3 ilçede 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

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