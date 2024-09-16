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Kütahya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 01:43
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Kütahya’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı! Ölü ve yaralı var

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Murat Kuzu (46) öldü, A.T. yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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