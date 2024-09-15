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Yalova’da denizde kaybolan Yücel Coşkun’un arama çalışmaları sürüyor

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 21:32
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Yalova’da denizde kaybolan Yücel Coşkun’un arama çalışmaları sürüyor

Yalova’nın Armutlu ilçesinde denize kanoyla açıldıktan sonra kaybolan 2 arkadaştan Yücel Coşkun’un arama çalışmaları 22’nci gününde devam ediyor.

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