Uçakta zorluk çıkardı hakaretler etti! Kara listeye alındı

Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Londra seferinde bir yolcu, kabin ekibine hakaretler ederek zorluk çıkardı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polise ise "benim 10 tane fabrikam var" dedi. O yolcuya idari para cezası uygulanırken THY şahsın kara listeye alındığını duyurdu.

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