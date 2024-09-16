16 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Uçakta zorluk çıkardı hakaretler etti! Kara listeye alındı

Uçakta zorluk çıkardı hakaretler etti! Kara listeye alındı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.09.2024 09:10
Türk Hava Yolları'nın İstanbul - Londra seferinde bir yolcu, kabin ekibine hakaretler ederek zorluk çıkardı. Kendisini sakinleştirmeye çalışan polise ise "benim 10 tane fabrikam var" dedi. O yolcuya idari para cezası uygulanırken THY şahsın kara listeye alındığını duyurdu.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Uçakta zorluk çıkardı! Kara listeye alındı
Uçakta zorluk çıkardı! Kara listeye alındı
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Bekçiyi kolundan bıçakladı kendisi ayağından vuruldu!
Bekçiyi kolundan bıçakladı kendisi ayağından vuruldu!
Köpeğe çarpmamak için canından oluyordu!
Köpeğe çarpmamak için canından oluyordu!
LGBT’ye karşıtı yüzlerce vatandaş bir arada!
LGBT'ye karşıtı yüzlerce vatandaş bir arada!
THY uçağında bir yolcu ortalığı birbirine kattı!
THY uçağında bir yolcu ortalığı birbirine kattı!
Firari hükümlü polisten kaçarken yüksekten düştü!
Firari hükümlü polisten kaçarken yüksekten düştü!
Bomba gibi patlayan fabrikanın yeni görüntüleri!
Bomba gibi patlayan fabrikanın yeni görüntüleri!
Fıçının içinde elleri ayakları bağlı şekilde bulundu!
Fıçının içinde elleri ayakları bağlı şekilde bulundu!
Park halinde duran araca çarpıp kaçtı!
Park halinde duran araca çarpıp kaçtı!
Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu
"Kulübümüz bana çalışabilmem için iyi bir kadro kurdu"
Alacak verecek kavgası kanlı bitti!
Alacak verecek kavgası kanlı bitti!
Daha Fazla Video Göster