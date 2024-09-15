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İstanbul'da zincirleme kaza: 2 ölü | A Haber olay yerinde

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 15.09.2024 09:50 Güncelleme: 15.09.2024 10:17
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İstanbul’da zincirleme kaza: 2 ölü | A Haber olay yerinde

İstanbul'da yağışlı hava kazaya neden oldu. A Haber ekibi 8 aracın karıştığı kaza noktasından gelişmeleri aktardı. A Haber muhabiri İslim İstanbullu zincirleme kazada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

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