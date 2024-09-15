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Kırık kaydırak faciası! Küçük çocuk hayat mücadelesi veriyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 07:44
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Kırık kaydırak faciası! Küçük çocuk hayat mücadelesi veriyor

Küçükçekmece’de kaydırağa binen 8 yaşındaki Ebubekir facia yaşadı. Kaydırağın kırık olması nedeniyle yere çakılan Ebubekir ağır yaralandı. Küçük çocuğun ciğerlerinde iç kanama olduğu tespit edildi. Ebubekir’in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

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