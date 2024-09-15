15 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

LGBT dayatmasına karşı aileler ayakta!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 10:14 Güncelleme: 15.09.2024 10:21
ABONE OL
LGBT dayatmasına karşı aileler ayakta!

Aileyi korumak ve LGBT konusunda duyarlılık oluşturmak amacıyla kurulan Büyük Aile Platformu, bugün Fatih Saraçhane’de Büyük Aile Buluşması mitingi gerçekleştirecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör