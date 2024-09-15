15 Eylül 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Elazığ'da yaban domuzları mısır tarlasını talan etti

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 12:50
ABONE OL
Elazığ’da yaban domuzları mısır tarlasını talan etti

Elazığ’da domuz sürüsünün girdiği mısır tarlası talan oldu. Sabah tarlasına giden vatandaş gördüğü manzara karşısında büyük bir üzüntü yaşadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör