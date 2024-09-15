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Yaban domuzları mısır tarlasını talan etti

Yaban domuzları mısır tarlasını talan etti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 12:48
Elazığ’da domuz sürüsünün girdiği mısır tarlası talan oldu.
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Yaban domuzları mısır tarlasını talan etti
Yaban domuzları mısır tarlasını talan etti
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