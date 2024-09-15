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Adana'da motosikletin gaz kolu takılı kalınca feci şekilde can verdi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 12:37
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Adana’da motosikletin gaz kolu takılı kalınca feci şekilde can verdi

Adana'da 80 yaşındaki adam kullandığı motosikletin gaz kolu takılı kalınca otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise saniye saniye görüntülendi.

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