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Bursa'da korkutan hortum

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 13:14 Güncelleme: 15.09.2024 13:18
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Bursa’da korkutan hortum

Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen hortum vatandaşların panik olmasına neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.

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